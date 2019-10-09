Жительница Нижнего Тагила украла банковскую карту у дальнобойщика из Псковской области

09:50, 09 октября 2019, ПАИ

Жительница Нижнего Тагила украла банковскую карту у 50-летнего дальнобойщика из Псковской области, сообщает газета «Тагильский рабочий».

Пскович находился в рабочей командировке и перед возвращением домой проводил время за распитием спиртного. Сначала он закупился в одном из винных магазинов, где рассчитался банковской картой, на которой было более 170 тысяч рублей, затем отправился в бар, где также расплачивался картой.

По пути в Псковскую область с помощью онлайн банка мужчина обнаружил, что на его счету осталось всего 500 рублей. Он проверил карманы, но банковской карты там не оказалось. Дальнобойщик обратился с заявлением в полицию. Выяснилось, что к хищению денег причастна работница бара. 45-летняя женщина пояснила сотрудникам полиции, что заметила, как мужчина набирал пин-код при расчете за выпивку. Будучи нетрезвым, он забыл банковскую карту в терминале, но женщина не стала ему об этом говорить и украла карту.

В банкомате она сняла 110 тысяч рублей, ещё 60 тысяч потратила, расплачиваясь картой за покупки. Все расчеты подтверждены официальными документами из банка и приобщены к материалам проверки.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере) и части 1 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа).

Ранее не судимая женщина находится под подпиской о невыезде.