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Спорт

Фотоконкурс объявили организаторы встреч воздухоплавателей в Великих Луках

Фото Александра Воробьева

В 2020 году Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отпразднует 25-летие. В честь этого оргкомитет мероприятия решил устроить выставку фотографий великолучан и гостей города, которые когда-либо посещали это событие.

Как сообщили Псковскому агентству информации в оргкомитете, к участию в фотовыставке принимаются снимки, сделанные в период с 1-й по 24-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Работы с указанием фамилии, имени и отчества автора, городом его проживания, контактным телефоном и датой съёмки следует отправлять по электронной почте на адрес: trofimova@vlk.sz.gkovd.ru.

Фотографии принимаются до 1 января 2020 года.

Авторы передают права на использование фотографий оргкомитету встречи для публикации и экспонирования на выставке. 

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