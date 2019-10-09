Фотоконкурс объявили организаторы встреч воздухоплавателей в Великих Луках

18:07, 09 октября 2019, ПАИ

В 2020 году Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отпразднует 25-летие. В честь этого оргкомитет мероприятия решил устроить выставку фотографий великолучан и гостей города, которые когда-либо посещали это событие.



Как сообщили Псковскому агентству информации в оргкомитете, к участию в фотовыставке принимаются снимки, сделанные в период с 1-й по 24-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Работы с указанием фамилии, имени и отчества автора, городом его проживания, контактным телефоном и датой съёмки следует отправлять по электронной почте на адрес: trofimova@vlk.sz.gkovd.ru.

Фотографии принимаются до 1 января 2020 года.



Авторы передают права на использование фотографий оргкомитету встречи для публикации и экспонирования на выставке.