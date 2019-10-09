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Экономика

Россиянам пообещали дешевые кредиты

Текущая ситуация в экономике позволит Центробанку снижать ключевую ставку быстрее запланированного, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее цитирует «Интерфакс».

«Мы сейчас видим, что уже фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше», — отметила Набиуллина.

По ее словам, ЦБ на каждом заседании «реально обсуждает последние тенденции», а также уточняет прогноз на будущее. Ближайшее заседание состоится 25 октября. Оно не будет опорным, однако регулятор все равно опубликует после него уточненный прогноз основных макроэкономических показателей.

Набиуллина не стала уточнять, на сколько и когда точно будет снижена ключевая ставка. Однако она также отметила, что ЦБ может понизить итоговый прогноз по инфляции на 2019 год с нынешних 4-4,5 процента.

Ключевая ставка является одним из главных инструментов денежно-кредитной политики центробанков. Российский ЦБ с ее помощью устанавливает ставку, по которой кредитует банки для пополнения ими ликвидности через операции РЕПО. От этого показателя напрямую зависит стоимость кредитов и вкладов в коммерческих банках: чем ниже ключевая ставка, тем ниже ставки по вкладам и кредитам, и наоборот. К снижению ставки ЦБ прибегает при низкой инфляции и недостаточном росте ВВП — чтобы стимулировать спрос со стороны населения и инвестиции со стороны бизнеса.

Сейчас ключевая ставка ЦБ установлена на уровне 7 процентов годовых.

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