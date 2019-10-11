Гребцы ПсковГУ достойно выступили на соревнованиях в Казани

20:59, 11 октября 2019, ПАИ

Студенты и выпускники Псковского государственного университета выступили на четвертом этапе всероссийских соревнований среди студенческих гребных команд на озере Средний Кабан в Казани. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях и улучшили результаты прошлого этапа.

Участниками соревнований стали 29 студенческих команд, представляющих разные города и университеты России. Команду ПсковГУ представили студенты нескольких факультетов и выпускники университета.

«Мы улучшили результат прошлых заездов предыдущих этапов. Один из первых результатов – 7 минут 27 секунд, лучший результат финального этапа - 6:49», – рассказал псковский гребец Тимофей Морозов.

«Я как рулевая могу сказать, что наша команда ПсковГУ приятно удивила усердной борьбой до последней секунды каждого заезда, шли через силу, находили вторые и третьи дыхания! Мы шли на результат. Конечно, нам есть над чем работать, прежде всего, нужно отрабатывать сами старты, но в целом неугасимое желание членов моей команды соревноваться и каждый раз улучшать результат – уже большой показатель!» - отметила рулевая в команде гребцов Александра Фирюлина.

Члены студенческой команды также выразили слова благодарности тренеру Сергею Матвееву за подготовку к соревнованиям, мотивацию, советы и подсказки.

По итогам соревнований команды-победители и призёры были награждены переходящим кубком, медалями, дипломами. Также все призеры получили футболки с логотипом соревнований. Награждение стало подведением итогов не только финального этапа, но и всего летнего сезона. Теперь спортсмены начнут активную подготовку к зиме.