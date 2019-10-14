Пенсионерка погибла на пожаре в своём доме в Пустошкинском районе

09:30, 14 октября 2019, ПАИ

13 октября в 0:41 в Пустошкинском районе в деревне Исаево сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, утром на месте после разбора сгоревших конструкций было найдено тело 91-летней хозяйки дома. Предположительная причина пожара - неисправность печи.

В 2:01 в Дедовичском районе в деревне Красные Горки сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки. Удалось спасти от огня соседний дом и три хозяйственные постройки.

По той же причине 12 октября в 15:19 в Острове на улице Ветеранов Войны в жилом доме обгорел мансардный этаж, выгорела пристройка. Дом и две хозпостройки удалось спасти.

В 21:05 в Патылово на улице Шафранского в «Ауди 100» 1990 года выпуска выгорел моторный отсек из-за короткого замыкания электропроводки.