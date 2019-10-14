Блогер Илья Варламов включил Псков в пятерку лучших городов России

10:09, 14 октября 2019, ПАИ

Российский блогер Илья Варламов поставил Псков на пятое место в личном рейтинге российских городов, который он опубликовал на своем канале на Youtube.

В видеоролике блогер рассказывал о 70 городах России. По его версии, лучшим городом страны является Екатеринбург. Также ТОП-5 вошли Казань, Севастополь, Воронеж и Псков. «Псков просто очень хороший, и я уверен, что Псков будет еще лучше», - заявил в своём видеоролике блогер.

Худшим городом страны Илья Варламов назвал Адлер. Санкт-Петербург и Москву блогер в свой рейтинг не включил.

Илья Варламов пояснил, что при составлении рейтинга обращал внимание на состояние общественного транспорта, чистоту, архитектуру, отношение жителей к своему городу и другие не менее важные факторы.

В августе Илья Варламов также поставил Псков на пятое место в своём личном рейтинге российских городов. В конце 2017 года Псков располагался на втором месте.

В феврале 2015 года Илья Варламов посетил Псков и опубликовал в своем блоге посты про «хороший Псков» и «плохой Псков». Реакция на них городских властей заставила его сделать еще одну публикацию: «очень хороший Псков». В нём он предложил выдать премию Алексею Захарову [в то время начальник управления городского хозяйства администрации Пскова - ПАИ], который не оставил без внимания его предыдущие фоторепортажи.