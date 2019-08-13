Псков занял 5 место в рейтинге российских городов Ильи Варламова

11:11, 13 августа 2019, ПАИ

Псков занял 5 место в личном рейтинге российских городов Ильи Варламова, который блогер опубликовал 12 августа. Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, и тогда Псков располагался на 2 месте в списке.

С тех пор блогер-путешественник объездил ещё около 20 городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что он «не успел по ним толком погулять».

В первую пятёрку вошёл Екатеринбург, Казань, Севастополь, Воронеж и Псков. Про Псков Илья Варламов написал так: «Псков очень хороший, а будет ещё лучше!»

Во второй пятёрке оказались Красноярск, Выборг, Хабаровск, Оренбург и Сочи. Всего в рейтинге блогера - 40 городов, на последнем месте - Великий Новгород.

Помимо этого, Илья Варламов составил список городов, в которых не хотел бы жить:

«Альметьевск. Всё круто, но далеко! Мне аэропорт нужен.

Сургут. Город с деньгами, комарами и плохой архитектурой. Был зимой, ничего не изменилось.

Магас. Пока ничего нет. Может, лет через 50?

Иваново. Вроде и ничего плохого сказать не могу, но сколько раз я ни был в Иваново – не цепляет. Вообще никак.

Тюмень. Не всё так плохо. Вроде и деньги есть, и возможности. Не хватает только толкового руководителя. Деньги тратятся на безумные и вредные проекты.

Уфа. Ну, про Уфу я всё рассказал вам недавно. Убили архитектуру, очень грязно весной. Сейчас новая команда – может, вытянут?

Магнитогорск. Ужасная экология и заповедник советской застройки. Я бы не стал тут жить.

Ижевск. Город без центра. В нём можно жить, но совершенно не хочется.

Новосибирск. Грязно, много самостроя и заборов, дикие водители».