Женщину убили из-за ревности в Пскове

17:24, 15 октября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Карла Маркса нашли тело 43-летней женщины с ножевым ранением брюшной полости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, женщина была обнаружена в своей квартире 13 октября.

По версии следствия, к преступлению причастна 37-летняя знакомая погибшей. Она в указанный период времени находилась в гостях у псковички вместе с супругом. Приревновав возлюбленного, гостья схватила нож и ударила им хозяйку квартиры в живот. От полученного ранения 43-летняя женщина скончалась на месте преступления.

По данному факту псковские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.