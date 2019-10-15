0
17:32
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
12:01
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:23
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
22:53
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
09:48
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
12:45
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
11:27
Названы регионы-лидеры по количеству алкозависимых, Псковская область в их число не вошла
Еще новости
Происшествия

Женщину убили из-за ревности в Пскове

В Пскове на улице Карла Маркса нашли тело 43-летней женщины с ножевым ранением брюшной полости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, женщина была обнаружена в своей квартире 13 октября.

По версии следствия, к преступлению причастна 37-летняя знакомая погибшей. Она в указанный период времени находилась в гостях у псковички вместе с супругом. Приревновав возлюбленного, гостья схватила нож и ударила им хозяйку квартиры в живот. От полученного ранения 43-летняя женщина скончалась на месте преступления.

По данному факту псковские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15 октября 2019
Начался ПАИ-live о дачных кражах (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
15 октября 2019
Как обезопасить дачу от грабителей расскажет гость ПАИ-live
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
14 октября 2019
Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
11 октября 2019
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
Названы регионы-лидеры по количеству алкозависимых, Псковская область в их число не вошла
11 октября 2019
Названы регионы-лидеры по количеству алкозависимых, Псковская область в их число не вошла
В Пскове общественную премию превратили в площадку для троллинга и политических баталий
10 октября 2019
В Пскове общественную премию превратили в площадку для троллинга и политических баталий 1

Идет загрузка...