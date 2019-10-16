Закладчик наркотиков из Пскова приговорён к 9,5 годам колонии строгого режима

13:08, 16 октября 2019, ПАИ

За незаконный сбыт наркотиков 29-летний житель города Пскова приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Об этом псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В период с 24 мая по 25 сентября 2018 года пскович сбывал на территории города наркотические средства и психотропные вещества. Он использовал бесконтактный способ сбыта, помещая наркотики в тайниках. Закладки мужчина фотографировал, и отправлял снимки с указанием географических координат администратору интернет-магазина, специализирующегося на сбыте наркотиков. В качестве зарплаты преступник получал электронную валюту, которую в последующем обналичивал.

По данному уголовному делу стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 1 килограмма различных наименований наркотических средств и психотропных веществ.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда стороны не обжаловали, он вступил в законную силу.