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Экономика

На почти 300 безработных в Великих Луках приходится более 2 тысяч вакансий

2 тыс. 66 вакансий были зафиксированы в Великих Луках на начало осени. При этом на 31 августа в городе числились 294 безработных, уровень безработицы составил 0,59%. Такие данные озвучила глава администрации Великих Лук Любовь Романова на общегородском совещании по итогам сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам Любови Романовой, на начало августа численность работников по крупным и средним организациям на 0,1% превышала показатель прошлого года. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата была на 15,5% выше.

Глава администрации отметила, что показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям по сальдированному финансовому результату составил 6 млрд 256 млн рублей прибыли.

Как проинформировала собравшихся исполняющая обязанности начальника межрайонной ИФНС №2 по Псковской области Любовь Щербакова,  крупнейшими налогоплательщиками в сентябре были ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО»,  АО «Опытный завод «Микрон», завод «Транснефтемаш»,  Эксплуатационное локомотивное депо филиал ОАО «РЖД», ООО «ВЕЛМАШ-С»,  ООО  «Кабельный завод «АЛЮР», АО «ВОМЗ», ООО «Завод Реостат».

В целом от великолукских налогоплательщиков в бюджеты разных уровней в сентябре поступили 670,5 млн рублей, из них 180,9 млн рублей – в федеральную казну, 84,1 млн рублей – в региональную. Поступление страховых взносов составило 317,6 млн рублей.

«Задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет города, по состоянию на 1 октября 2019 года составила 34 млн рублей,  в том числе НДФЛ - 5,1 млн рублей», - подытожила Любовь Щербакова.  

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