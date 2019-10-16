Предприниматели из США и стран Европы прибыли в Псковскую область с бизнес-миссией

16:19, 16 октября 2019, ПАИ

16 октября предприниматели из российских регионов, США и стран Европы прибыли в Псковскую область с бизнес-миссией. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона, представители Ассоциации индустриальных парков России, торговых палат, Ассоциации регионального развития, а также американской и финско-российской торговых палат пробудут в области три дня.

Делегация из 20 предпринимателей встретится с представителями региональных властей, обсудит сложившийся инвестиционный климат и ознакомится с перспективами развития промышленности в Псковской области.

Участники бизнес-миссии побывают также на предприятиях действующих резидентов особой экономической зоны «Моглино», посетят заводы по производству электротехнической («Зенча-Псков») и проводниковой («Экокабель») продукции, систем безопасности («ПЭРКО»).