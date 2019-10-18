Соревнования по мотокроссу на Кубок губернатора Псковской области стартуют в Ваулиных Горах

08:59, 20 октября 2019, ПАИ

20 октября в Ваулиных Горах пройдет II этап личного Чемпионата и Первенства по мотокроссу на Кубок губернатора Псковской области, посвящённый 75-летию образования региона. В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов из Пскова, Смоленска, Санкт-Петербурга и Московской области, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации мотоциклетного спорта Псковской области.

Спортсменам предстоит соревноваться в 8 категориях (50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, класс «Ветераны» с 45 лет, «Любители А», «Любители В», «Open») на песчаной трассе протяженностью 1750 метров.

Торжественное открытие соревнований намечено на 12:00. С 12:20 до 15:30 состоится первая серия заездов, с 15:30 до 15:45 будет технический перерыв. С 15:45 до 18:55 запланирована вторая серия заездов. С 18:55 до 19:20 будут подведены итоги соревнований, с 19:20 до 19:35 состоится награждение победителей и закрытие соревнований.

Вход для зрителей - свободный.

На территории мероприятия развернется выставка военной техники, также гости спортивного мероприятия смогут посмотреть на полёты парапланеристов, приземление парашютиста Владимира Матрунича, рукопашный бой от 76-й дивизии. Запланирована работа полевой кухни.

Организатор соревнований - Федерация мотоциклетного спорта Псковской области при поддержке областного комитета по спорту, регионального отделения ДОСААФ России, администрации города Пскова и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.