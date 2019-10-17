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Общество

Звуковое оборудование получили сельские клубы Островского района

В Острове в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» 17 сельских клубов получили звуковое оборудование. 16 октября единороссы вручили технику заведующим учреждениями культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Подобные вложения в культуру на селе крайне важны. Партия, реализуя этот проект, оказывает значительную поддержку сельским клубам, которые очень нужны жителям глубинки, и заботится о создании современных и благоприятных условий для организации их культурного досуга и отдыха», - подчеркнул глава района, член партии «Единая Россия» Дмитрий Быстров.

На улучшение материально-технической базы учреждений культуры Островскому району в этом году было выделено более 1 миллиона рублей. В итоге все филиалы центра культуры «Юбилейный» получили новое оборудование. Было закуплено 27 беспроводных микрофонов и стойки к ним, 6 ноутбуков, а также микшерные пульты и колонки.

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