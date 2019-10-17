Чисто и светло стало в подъездах одного из домов в Палкино после вмешательства прокуратуры

10:42, 18 октября 2019, ПАИ

После вмешательства прокуратуры в одном из домов в посёлке Палкино сделали уборку и вкрутили лампочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В надзорное ведомство поступила жалоба от жителя дома. Проводя проверку по этому обращению, прокуратура установила, что в нарушение требований федерального законодательства и условий договора управления многоквартирным домом на лестничных площадках в плафонах отсутствуют лампочки, нет освещения над входом в подъезды, не проводится регулярная уборка лестничных клеток.

В этой связи прокурором района внёс в адрес директора управляющей организации представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. На данный момент над входом в подъезд дома и на лестничных площадках организовано освещение, утвержден график и произведена уборка лестничных клеток.