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Культура

Александр Голышев рассчитывает на следующей неделе получить ясность в вопросе федерализации Псково-Изборского заповедника

Получить ясность в вопросе придания федерального статуса Псково-Изборскому объединённому музею-заповеднику его руководитель Александр Голышев рассчитывает на следующей неделе, когда поедет вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой в департамент культуры. «Надеюсь, там многое решится», - заявил он на пресс-конференции 18 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Голышева, документы по федерализации заповедника находятся на рассмотрении в Москве. При этом он отметил, что пока информации о финансировании заповедника нет.  «До 23 октября, до первого чтения федерального бюджета, говорить о финансировании рано», - пояснил руководитель музея.

Кроме того, он снова заявил, что считает необходимым включить в состав федерального музея Порховскую крепость, однако, пока информации о том, какие музеи войдут, нет. В то же время Александр Голышев сообщил, что Псковский военно-исторический музей точно останется областным.

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