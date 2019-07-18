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Культура

Александр Голышев: Порховская крепость должна войти в состав Псково-Изборского заповедника

«Порховская крепость обязательно должна войти в состав федерального музея-заповедника», - заявил и. о генерального директора объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля. При этом он отметил, что пока вопрос по крепости не поднимается, «чтобы не сбить наметки». «Когда получим федеральный уровень, первым вопросом будет рассматриваться Порховская крепость», - пообещал Александр Голышев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель объединённого заповедника уверен, что Порховская крепость должна повторить судьбу Изборской и должна иметь развитие на уровне федерального музея-заповедника. Он также добавил, что Порховская крепость имеет «блестящий уровень сохранности» и уже сейчас является излюбленным местом у туристов.

Также в эфире ПАИ-live шла речь о перспективах по включению в состав заповедника псковских музеев, связанных с именем Ленина, а также Новоржевского краеведческого музея. «Наши планы не поменялись Мы очень четко идем по выполнению распоряжения администрации Псковской области — есть соответствующая «дорожная карта», - сказал Александр Голышев. Он добавил, что останутся в структуре и музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, и Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской. «Будет не органично отрывать и изымать их из сложившейся десятилетиями системы», - пояснил руководитель нового учреждения культуры.

Сейчас, по словам Александра Голышева, ожидается приезд специалистов Минкульта, которые на месте осмотрят филиалы Псковского музея-заповедника. «Слово будет за ними. Они решат, что подлежит переводу на федеральный уровень», - заключил гость эфира.

Инициатива об объединении Псковского и Изборского музеев-заповедников с приданием федерального статуса новой структуре принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. В конце 2018 года при администрации региона была создана рабочая группа по вопросам объединения музеев, её возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Решение о передаче объединенного музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. Официальное объединение двух заповедников произошло 11 июля.

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