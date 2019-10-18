Проекты развития ОЭЗ «Моглино» представили главе Минпромторга

16:16, 18 октября 2019, ПАИ

18 октября министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино» в рамках рабочей поездки в Псковскую область. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, министра сопровождал губернатор Михаил Ведерников.

Вице-губернатор Нинель Салагаева рассказала главе Минпромторга о площадке, действующих и потенциальных резидентах. Также она представила проекты развития особой экономической зоны, сообщила о планах по её расширению и созданию «Моглино-2» и «Моглино-3».

Денис Мантуров и Михаил Ведерников ознакомились с работой предприятия по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали». Это один из первых резидентов особой экономической зоны «Моглино», предприятие запущено в ноябре 2017 года, общий объем инвестиций превышает 450 млн рублей. «Нор-Маали» выпускает лакокрасочные покрытия для нефтегазовой, строительной, машиностроительной и судостроительной промышленности. Продукцию сбывают на рынках Финляндии, России, стран Прибалтики и Восточной Европы.

Министр предложил подумать о дополнительной поддержке данного предприятия для стимулирования и развития производства. Также Денис Мантуров заявил о необходимости рассмотреть варианты сотрудничества «Нор-Маали» с ведущими учебными заведениями, в том числе Российским химико-техническим университетом имени Д. И. Менделеева.

На территории особой экономической зоны «Моглино» реализуются различные инвестиционные проекты. Площадка имеет специальный юридический статус, благодаря которому инвесторы получают ряд налоговых льгот и таможенных преференций, гарантированный доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. ОЭЗ создана в соответствии с Постановлением № 729 Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года на территории Псковского района.