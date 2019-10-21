Останки 148 красноармейцев перезахоронили в Усвятском и Локнянском районах

11:42, 21 октября 2019, ПАИ

Останки 148 советских бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в Усвятском и Локнянском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

19 октября в деревне Чурилово Усвятского района на братском захоронении перезахоронили останки 45 красноармейцев. Траурная церемония прошла в рамках партпроекта «Историческая память». В ней приняли участие представители власти, члены и активисты «Единой России», общественники и местные жители. Они почтили память воинов минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

Почти все погибшие – сибиряки. Их не стало во время Великой Отечественной войны, предположительно, в апреле 1942 года. Этим бойцам было по 18-20 лет.

Именной жетон одного из бойцов удалось прочитать. Он принадлежит Борису Григорьевичу Карцеву, который в 1923 году родился в Новосибирске. Красноармеец служил в третьей ударной армии в партизанском отряде, дата выбытия из списка – 10 апреля 1942 года.

«Мы всегда будем помнить их подвиг, ведь они ценой своей жизни подарили нам мир и свободу, низкий поклон им и вечная память!» – сказал глава Усвятского района, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Петров. Он выразил слова благодарности поисковому отряду «Гвоздика» за большую работу и бережное отношение к героическому прошлому страны.

Также 20 октября в деревне Заклика Локнянского района со всеми почестями были перезахоронены останки 103 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. «Мы отдаем дань памяти и уважения нашим героям, которые самоотверженно шли в бой и отдали свои жизни в боях за наше будущее. Огромное спасибо и низкий поклон нашим поисковым отрядам», - сказал депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Алексей Блинов.