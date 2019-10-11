Родственников погибшего в Псковской области солдата ищут в Новосибирске

15:33, 11 октября 2019, ПАИ

Поисковый отряд «Гвоздика» ищет в Новосибирске родственников погибшего в Псковской области в бою в 1942 году Бориса Карцева. Как сообщают «Вести. Новосибирск», в архиве есть информация о ближайшем родственнике погибшего солдата. Это Елена Евгеньевна Карцева, работница завода имени Чкалова и жительница Новосибирска.

Отряд «Гвоздика» в этом году проводил раскопки у деревни Чурилово Усвятского района. Как рассказал Псковскому агентству информации заместитель руководителя отряда Иван Малахов, там были обнаружены останки 45 красноармейцев и несколько личных вещей погибших: обручальное кольцо, кошелек, деньги достоинством 2 и 3 копейки, а также два именных жетона.

Один из жетонов принадлежал Борису Григорьевичу Карцеву, который в 1923 году родился в Новосибирске. В армию он был призван военкоматом Дзержинского района, служил в третьей ударной армии в партизанском отряде, выбыл из списков - 10 апреля 1942 года.

Как установили поисковики, у деревни Чурилово они обнаружили останки бойцов 158-ого отдельного лыжного батальона Калининского фронта. Они попали под немецкий обстрел во время разведки.

Останки солдат будут перезахоронены 19 октября в деревне Чурилово.