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Общество

Останки 100 красноармейцев перезахоронят в Локнянском районе 20 октября

20 октября на воинском захоронении в деревне Заклюка Локнянского района перезахоронят останки 100 красноармейцев, найденные в ходе экспедиции великолукского поискового отряда «Штурм». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Российском военно-историческом обществе.

Поисковые работы велись на границе Локнянского и Новосокольнического районов. Вместе с опытными поисковиками в экспедиции приняли участие молодые воспитанники Союза десантников под руководством своих наставников, а также волонтеры отрядов «Память» Локнянского и Порховского районов. Всего к полевым исследованиям были привлечены 37 человек.

Поисковики работали на месте сражений января-февраля 1944 года. Они использовали аэрофотосъемку времен Великой Отечественной войны и современное оборудование.

«Итогом экспедиции стало обнаружение останков 100 красноармейцев 8 гвардейской дивизии, погибших при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов от немецко-фашистских захватчиков. Также найдены 2 знака «Гвардия», мундштуки для курения, масленки, пуговицы, фрагменты обмундирования», - рассказал командир отряда «Штурм» Валерий Гудков. Он добавил, что останки двух солдат надеются в ближайшее время идентифицировать по найденным подписным предметам.

В рамках экспедиции  поисковикам, вступившим в Российское военно-историческое общество, вручили членские билеты, а новым членам подразделения «Штурм» - удостоверения. Процедуру провел командир отряда. Отличившиеся поисковики получили грамоты за активное участие в мероприятиях по сохранению памяти о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны на полях сражений.

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