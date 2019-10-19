14-летнюю девочку сбил автомобиль в Опочке

10:48, 21 октября 2019, ПАИ

14-летняя девочка пострадала в Опочке в результате наезда автомобиля 20 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Авария произошла 18:50 на перекрестке улиц Ленина и Коммунальной. Автомобиль Chery под управлением 77-летней пенсионерки сбил девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получила ушибы рук, ног и головы, госпитализация ей не потребовалась. Водитель автомобиля была трезва.

В тот же день в 12:10 на 469-м километре автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 37-летний мужчина, столкнулся с автомашиной ВАЗ под управлением 35-летнего водителя. В аварии пострадали пассажиры микроавтобуса: 19-летняя девушка, 38-летняя и 54-летняя женщины, которые получили ушибленные раны лиц и верхних частей тела. По данному факту в ГИБДД возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

19 октября около 3:50 в Опочке у дома № 60 на улице Коммунальной автомашина «Газель» под управлением 44-летнего водителя сбила 27-летнего пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения шел по краю проезжей части в попутном направлении. Молодой человек получил ушибы, госпитализация не потребовалась. Водитель был трезвым.

Также стало известно, кто был виновником аварии, случившейся в Пскове на Троицком мосту 19 октября в 6:50. Автомобилем ВАЗ-21043, врезавшимся в Hyundai Solaris, управлял 19-летний житель Палкинского района. В момент ДТП он находится в состоянии алкогольного опьянения. При столкновении 63-летний водитель иномарки получил травму правой кисти, виновник ДТП – ушиб лица и грудной клетки, его 18-летний пассажир - ушиб лица и сотрясение головного мозга. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.