Средняя зарплата сотрудников Великолукского агрохолдинга за сентябрь составила около 50 тысяч рублей

10:44, 21 октября 2019, ПАИ

Размер средней заработной платы за сентябрь в ООО «ВСГЦ» составил 47 839 рублей, а свиноводов всего Великолукского агропромышленного холдинга — 43 554 рубля. Такие данные сообщили Псковскому агентству информации на предприятии. В агрохолдинге подчеркнули, что на данный момент здесь трудятся около 15 тысяч человек.

«Размер оплаты труда всех сотрудников агрохолдинга постоянно индексируется», - подчеркнули в компании.

При этом рабочие места расположены в сельской местности, а потому местные жители получают возможность оставаться жить в родных краях, получать достойную оплату труда и все социальные гарантии.

Агропромышленный холдинг ратует за создание новых рабочих мест за счет создания вертикально интегрированной структуры производства, мероприятия проводятся при поддержке правительства России. На данный момент Псковская область стала ключевой для реализации стратегии по обеспечению потребителей качественным, безопасным и доступным мясом.