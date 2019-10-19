Тело женщины нашли у магазина в Великих Луках

12:21, 21 октября 2019, ПАИ

20 октября в Великих Луках возле магазина на улице Гагарина было найдено тело 59-летней местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Труп обнаружили утром прохожие. Они сразу вызвали Скорую помощь. «К сожалению, приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть», - отметили в следственном управлении.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. В ведомстве добавили, что при умершей были деньги и материальные ценности, поэтому версия нападения не рассматривается.