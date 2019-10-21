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Экономика

План привлечения инвесторов пересмотрит «Моглино» совместно с администрацией Псковской области

План привлечения инвесторов пересмотрит руководство особой экономической зоны «Моглино» совместно с администрацией Псковской области. Об этом заявила заместитель губернатора Нинель Салагаева на заседании наблюдательного совета «Моглино» 21 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор предложила руководству особой экономической зоны провести отдельную встречу, на которой будет рассмотрена текущая работа «Моглино» и поставлены цели на перспективу.

 И. о. генерального директора ОЭЗ Андрей Яковлев, выступая с отчётами о деятельности «Моглино» в 2018 году, сообщил, что были заключены три инвестиционных соглашения – с компаниями «Глобал Технолоджи», «Титан – Полимер» и «Термохольтц». На сегодняшний у ОЭЗ 12 резидентов, на уже действующих предприятиях созданы 85 рабочих мест, до конца года их количество будет увеличено до 112.

Андрей Яковлев также доложил, что на сегодняшний день в «Моглино» создана и используется вся инфраструктура, в том числе, таможенный терминал.

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