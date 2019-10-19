По паспорту сестры попыталась проехать в Россию иностранка

16:27, 21 октября 2019, ПАИ

Гражданку иностранного государства задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. 59-летняя женщина попыталась проехать в Россию по чужому паспорту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

При досмотре в автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» выяснилось, что жительница сопредельного государства представила документы, которые принадлежат ее сестре. Женщина пояснила, что у нее отсутствовала виза для поездки в Россию и тогда она решила воспользоваться паспортом родственницы, надеясь, что никто не заметит подмену.

В ведомстве уточнили, что женщине теперь грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы.