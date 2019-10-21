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Экономика

Спрос на бензин рекордно снизился в России

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет» и агентство «Аналитика товарных рынков».

По расчетам экспертов, с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию. В «Петромаркете» отметили, что для рынка бензина снижение в 1% — серьезное. За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%. В 2016-м и 2017-м спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.

Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов при этом добавил, что оценка может быть даже занижена из-за некоторой погрешности балансового метода, который используют для подсчета профильные аналитики.

В Минэнерго рассказали, что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году. В ведомстве заметили, что ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка сейчас стабильная.

В ИГ «Петромаркет» слабый спрос на топливо объясняют прежде всего уменьшением потребительской активности россиян. Еще одна причина уменьшения потребления бензина — постепенный переход автовладельцев на более дешевый газ, указали эксперты.

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