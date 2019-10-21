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Экономика

Активнее всего зарплаты растут в России в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Работники этих отраслей стали получать в среднем на 74% больше – 43,9 тысячи рублей в 2018 году против 25,2 тысячи в 2013-м.

Второе место занимают сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство – 73% (с 16,3 до 28,1 тысячи рублей). На третьей строчке оказалась сфера здравоохранения и социальных услуг – здесь средняя зарплата увеличилась с 24,5 тысячи до чуть более 40 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли работники, занятые в области информации и связи, чья зарплата увеличилась на 60% (с 42,2 до 67,8 тысячи), и в сфере добычи полезных ископаемых – рост по сравнению с 2013-м годом составил 54% (с 54,1 до 83,2 тысячи рублей).

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