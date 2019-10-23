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Экономика

Более 20 млрд долларов долга списала Россия странам Африки

Россия списала африканским странам задолженности на сумму более 20 млрд долларов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия – Африка» в Сочи, пишет газета «Известия».

Глава государства отметил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, к настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что с рядом африканских государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

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