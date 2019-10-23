Более 20 млрд долларов долга списала Россия странам Африки

17:03, 23 октября 2019, ПАИ

Россия списала африканским странам задолженности на сумму более 20 млрд долларов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия – Африка» в Сочи, пишет газета «Известия».

Глава государства отметил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, к настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что с рядом африканских государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.