Меры по снижению задолженности теплоснабжающих организаций за газ определены в Псковской области

10:09, 24 октября 2019, ПАИ

Состоялась рабочая встреча и. о. руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексея Федорова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по вопросам погашения задолженности теплоснабжающими предприятиями региона за поставленный природный газ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В июле губернатор и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подписали график погашения просроченной дебиторской задолженности. На 22 октября он перевыполнен на 1,4 млн рублей, однако часть предприятий региона, которые в данный график не вошли, требуют особого внимания.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся превентивных мер воздействия на должников, а также возможные пути решения проблемы наращивания дебиторской задолженности. В числе рассмотренных вариантов – составление индивидуальных графиков платежей для каждого из теплоснабжающих предприятий области, а также передача газораспределительных сетей на баланс газораспределительной организации по мировому соглашению в счет погашения задолженности за поставленный природный газ.

«Подготовительную работу по вопросу передачи газовых сетей мы начали с Невельского района, поскольку у них отсутствует имущество, подлежащее реализации в процессе банкротства. Котельные, вырабатывающие тепловую энергию, принадлежат ООО «Газпром теплоэнерго Псков». Передача газопроводов позволит муниципальному образованию оптимизировать собственный бюджет и не тратить деньги на содержание газовых сетей. Подписание мирового соглашения запланировано на конец 2019 года, - отметил и. о. генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.