Тюрьма грозит восьми вьетнамцам за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе

17:53, 25 октября 2019, ПАИ

В Пыталово перед судом предстанут восемь граждан Вьетнама, которые обвиняются в незаконном пересечении госграницы России в Псковской области (часть 3 статьи 322 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, в августе текущего года восемь вьетнамцев в возрасте от 17 до 52 лет легально въехали в Россию, чтобы затем незаконно пересечь государственную границу и попасть в Европейский Союз. 29 августа они незаконно пересекли в Пыталовском районе российско-латвийскую границу в обход установленного пункта пропуска. Однако на территории сопредельного государства латвийские пограничники задержали и передали их обратно в Россию.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция части 3 статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.