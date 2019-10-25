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Экономика

Ставки транспортного налога в Псковской области предлагается изменить

В Псковской области ставки транспортного налога предлагается приблизить к тарифам в соседних регионах. Соответствующий документ о о внесении изменений в статью 2 Закона Псковской области «О транспортном налоге» поступил в Псковское областное Собрание из администрации региона. Он разработан в соответствии с требованиями Министерства финансов РФ и планом мероприятий по увеличению доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного парламента.

В настоящее время для автомобилей мощностью до 75 лошадиных сил включительно действует ставка в 13 рублей за одну лошадиную силу. В Новгородской области этот показатель составляет 18 рублей, в Санкт-Петербурге – 24, а максимальный - 25 рублей.  Предлагается в Псковской области поднять ставку до 15 рублей, в результате владельцы автомобилей мощностью 75 лошадиных сил будут платить не 975 рублей, как сейчас, а 1 тыс. 125 рублей.

Ставку для машин мощностью от 76 до 100 лошадиных сил планируется увеличить с 15 до 18 рублей, тогда платёж за автомобиль в 100 лошадиных сил вырастет на 300 рублей.

Для легковых машин с мощностью двигателя от 101 до 150 лошадиных сил предусмотрена максимальная ставка в 35 рублей и она установлена в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. В Псковской области пока платят 27 рублей за одну лошадиную силу, в случае принятия закона тариф будет 30 рублей, что приведёт к росту платежа с 4 тыс. 50 до 4 тыс. 500 рублей в год.

В случае увеличения транспортного налога при сохранении налогооблагаемой базы, начиная с 2021 года доходы бюджета региона от транспортного налога вырастут примерно на 42 млн рублей.

Заплатить транспортный налог необходимо до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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