Белорусские форель, тушёнку и сгущённое молоко забраковали на границе в Псковской области

11:07, 28 октября 2019, ПАИ

На участке границы РФ в Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз форели, тушёнки и сгущённого молока из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации были задержаны 7,6 тонн филе слабосолёной форели, 60 килограммов консервов тушёной свинины и 64 килограммов сгущённого молока. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы управления установили, что фактический номер транспортного средства, перевозившего рыбу из Минска в Смоленск, не соответствует заявленному в транспортной накладной. Кроме того, тушёнку и сгущённое молоко, произведённые белорусскими предприятиями, везли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов.