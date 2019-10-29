Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов

13:07, 29 октября 2019, ПАИ

Председатель Гдовского районного Собрания Юлия Сагателян сложила полномочия председателя парламента. Об этом с сессии, состоявшейся 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сменил Юлию Сагателян на посту председателя Собрания коллега по партии «Единая Россия» Константин Тарасов. Такое решение депутаты приняли в ходе тайного голосования.

Константин Тарасов родился 26 декабря 1972 года в деревне Партизанская Гдовского района. Учился в Краснопограничненской средней школе, затем - в Яммской средней школе.

После окончания школы работал слесарем в совхозе «Красный пограничник». С декабря 1990 проходил срочную воинскую службу в пограничных войсках.

В 1992 году поступил на службу в милицию. Проходил службу в ОВД Гдовского района в различных должностях, с 1997 года – в должности участкового уполномоченного.

С 2003 по 2006 год прошел обучение на заочном отделении Псковского колледжа строительства и экономики.

12 августа 2016 года уволился из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. С 1 сентября 2016 года работает учителем Яммской средней общеобразовательной школе.

Женат, воспитывает двух сыновей. Член партии "Единая Россия".