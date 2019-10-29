0
13:07
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
16:49
Итоги недели: Повышение градуса, ротация в «ЕР» и чехарда в КПРФ
17:47
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
14:33
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
10:44
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
20:45
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
16:02
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
Еще новости
Политика

Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов

Константин Тарасов (в центре). Фото газеты "Гдовская заря"

Председатель Гдовского районного Собрания Юлия Сагателян сложила полномочия председателя парламента. Об этом с сессии, состоявшейся 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сменил Юлию Сагателян на посту председателя Собрания коллега по партии «Единая Россия» Константин Тарасов. Такое решение депутаты приняли в ходе тайного голосования.

Константин Тарасов родился 26 декабря 1972 года в деревне Партизанская Гдовского района. Учился в Краснопограничненской средней школе, затем - в Яммской средней школе.

После окончания школы работал слесарем в совхозе «Красный пограничник». С декабря 1990 проходил срочную воинскую службу в пограничных войсках.

В 1992 году поступил на службу в милицию. Проходил службу в ОВД Гдовского района в различных должностях, с 1997 года – в должности участкового уполномоченного.

С 2003 по 2006 год прошел обучение на заочном отделении Псковского колледжа строительства и экономики.

12 августа 2016 года уволился из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. С 1 сентября 2016 года работает учителем Яммской средней общеобразовательной школе.

Женат, воспитывает двух сыновей. Член партии "Единая Россия".

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
29 октября 2019
Гдовское районное Собрание возглавил Константин Тарасов
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
25 октября 2019
Александр Козловский намерен укрепить позиции «Единой России» в Псковской области
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
25 октября 2019
Форум молодежных избиркомов «Формула выбора» открылся в Пскове
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
25 октября 2019
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
24 октября 2019
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
24 октября 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
23 октября 2019
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Псковпассажиравтотранс (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 октября 2019
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Псковпассажиравтотранс (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...