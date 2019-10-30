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Политика

Ремонт детсада в поселке Ямм выполнят поэтапно в ближайшие годы

Ремонт кровли, инженерных сетей, замена электрики и оконных блоков — вот лишь часть пунктов из плана по ремонту здания детского сада «Красный пограничник» в поселке Ямм Гдовского района. Объект планируется включить в планы по ремонту образовательных учреждений на ближайшие годы. Ранее с наказами об этом обращались избиратели к депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову. На заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 октября прозвучала информация, что данные были переданы в администрацию Псковской области для подготовки заключения, передает корреспондент Псковского агентства информации. Присутствующий на заседании комитета руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что вопрос взят на контроль и принято решение о поэтапном проведении ремонтных работ в данном дошкольном образовательном учреждении. Уже в 2020 и 2021 году не исключено выполнение части мероприятий.

Кроме того, жители поселка поднимали вопрос и о капремонте здания школы в деревне Партизанской — требуется помещение для размещения спортсменов. По предварительной оценке, на эти цели необходимо порядка 6 млн рублей. На данный момент выделить такие средства из областного бюджета не представляется возможным, в случае поступления средств из федерального бюджета к вопросу предложено вернуться.

Еще один наказ избирателей касался ФАПа в деревне Большое Загорье Карамышевской волости. Администрация области дала ответ — уже выделены средства, заключен контракт и до конца 2019 года ФАП будет открыт.

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