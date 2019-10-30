Изменилось финансирование госпрограммы Псковской области «Развитие лесного хозяйства»

16:49, 30 октября 2019, ПАИ

Внесение изменений в государственную программу Псковской области «Развитие лесного хозяйства» рассмотрели члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 30 октября.

Проект представил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Юрий Колесников. Он рассказал, что изменилось финансирование госпрограммы из федерального бюджета. На 2019 годы субвенции увеличиваются на 39 млн рублей – деньги направлены на покупку лесной техники, а в 2020 году – уменьшаются на 3,9 млн рублей.

Также отмечалось, что есть внебюджетные источники - средства арендаторов, затраченные по проекту освоения лесов. Юрий Колесников добавил, это пока «виртуальные деньги».

Председатель комитета по АПК Андрей Козлов подытожил, что проект постановления будут рекомендовать к принятию с учетом замечаний.