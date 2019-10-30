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Экономика

Инвестор предлагает построить в Острове-3 газовую котельную

Инвестор предлагает построить в Острове-3 новую газовую котельную в рамках концессионного соглашения. С такой инициативой он обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в ходе рабочей поездки 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Инвестор заявил о готовности спроектировать и построить газовую котельную на 18 мегаватт, которой хватит на весь Остров-3. Если соглашение будет одобрено, компания готова запустить котельную уже в следующем отопительном сезоне.

Михаил Ведерников сказал, что оперативно отработает этот вопрос. Инвестор уточнил, что решение надо принять в течение месяца, чтобы все успеть.

Также губернатор поинтересовался у начальника существующей мазутной котельной, не будет ли срывов отопительного сезона в этом году. Тот ответил, что все работает исправно.

Отопительный сезон 2019-2020 годов в военном городке «Остров-3» начат своевременно. Все потребители тепловой энергии получили паспорта готовности. В рамках подготовки к прошедшему отопительному сезону были проведены работы по замене аварийных участков внутридомовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в 22 многоквартирных домах, что позволило обеспечить их бесперебойную работу в течение отопительного сезона.

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