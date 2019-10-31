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Экономика

Закон о зарплате муниципальных служащих приняли депутаты Псковского областного Собрания

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области», передаёт с сессии 31 октября корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости увеличения зарплат муниципальных служащих. Принятие закона - один из шагов к реализации этого заявления

Закон будет определять систему оплаты труда лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности Псковской области и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. Оплата труда привязана к статусу муниципального образования и численности постоянного населения по данным федерального статистического наблюдения. При этом размер оплаты труда определяется представительным органом муниципального образования, закон лишь предполагает установление определенной системы оплаты труда. Размеры и условия оплаты труда он не устанавливает.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова подчеркнула, что закон не нарушает принципа самостоятельности органов местного самоуправления на установление оплаты труда муниципальным служащим.

«В конечном итоге закон будет применяться для расчета фонда оплаты труда», - уточнил для коллег председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

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