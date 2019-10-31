Невельские футболисты вышли в плей-офф Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

17:59, 31 октября 2019, ПАИ

Команда «Юность» из Невеля вышла в плей-офф Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, который проходит в Москве с 31 октября по 3 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», невельские футболисты сыграли вничью с соперниками из Нижегородской и Московской областей, после чего забили два гола в ворота футболистов из Северной Осетии и тем самым заняли 1-е место в подгруппе.

«Участие команды юных футболистов из Невеля во Всероссийском фестивале дворового футбола – это, безусловно, важное и приятное событие. Это результат той поступательной и системной работы, которую мы проводим в Псковской области в рамках партийного проекта «Детский спорт». Эту работу мы ведем совместно с администрацией региона, стремясь сделать, как сейчас многие говорят, своеобразную «спортивную прививку» нашему подрастающему поколению. Одна из наших задач – это отвлечь детей от компьютеров, телефонов и прочих гаджетов, предложив ребятам взамен интересные спортивные мероприятия, полезные для укрепления здоровья», - отметил региональный координатор партпроекта «Детский спорт», заместитель Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Для этого, по его словам, в регионе создается новая спортивная инфраструктура – открываются новые футбольные поля с искусственным покрытием, создаются физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки в районах.

Юрий Сорокин отметил, что увеличение числа жителей, систематических занимающихся спортом — это приоритетная цель. «И мы уверены, что с помощью таких массовых спортивных мероприятий, как региональный чемпионат по дворовому футболу, прошедший в Псковской области в этом году, нам удастся в хорошем смысле «встряхнуть» тех, кто пока еще предпочитает, образно выражаясь, отсиживаться на скамейке запасных. Дух соревнований всегда заразителен, и мы убеждены, что успех невельских футболистов будет стимулом для остальных школьников. А мы желаем нашим начинающим чемпионам успешно выступить на соревнованиях в Москве и достойно представить Псковскую область», - добавил он.

Торжественное открытие турнира состоялось на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова. Всего на соревнованиях выступят около 50 команд из разных регионов России.

Награждение победителей и призеров фестиваля пройдет на поле «ВТБ Арены» в перерыве футбольного матча между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом», за которым школьники будут наблюдать с трибун стадиона. Также для детей предусмотрена экскурсия по Красной площади.