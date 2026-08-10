Более 14 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ
На участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.
ДЭГ будет применяться на территории Псковской области на выборах депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания региона и дополнительных выборах депутатов в трёх муниципальных округах. Подача заявлений продлится до 24:00 14 сентября. Проголосовать можно будет 18, 19 и 20 сентября (до 20:00) на портале ДЭГ: vybory.gov.ru.
В облизбиркоме отметили, что для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель». На данный момент подано 638 заявлений о голосовании по месту нахождения.
Напомним, что в Псковской области запланировано пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.
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