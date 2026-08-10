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Политика

Подготовка наблюдателей на выборах началась в районах Псковской области – Наталья Исакова

С сегодняшнего дня, 10 августа, в районах Псковской области стартует обучение общественных наблюдателей за выборами, которые пройдут на территории региона в единый день голосования, сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Наталья Исакова.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«На всех 567 участках будут наблюдатели от Общественной палаты Псковской области», – отметила она. С 10 августа обучение наблюдателей начнётся в районах региона, при этом сама Наталья Исакова лично примет участие в семинаре в Пыталово в этот день.

Эксперты отмечают, что сентябрьские выборы будут высококонкурентными. В выборах в Госдуму участвуют 11 партий, 9 партий выдвинули своих кандидатов на выборах в Заксобрание Псковской области. Это больше, чем в предыдущих выборах в региональный парламент, в них обычно участвовали 7–8 партий.

О высокой конкуренции свидетельствуют и активность кандидатов. В Заксобрание региона по партспискам выдвинуто 352 кандидата, ещё 92 – по одномандатным округам.

Исакова подчеркнула, что избирательная система создаёт все условия для реализации гражданами права голоса. «Многодневное и дистанционное голосование очень хорошо зарекомендовало себя в предыдущие годы, положительная практика будет применена и в этом году», – заключила она.

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