Избирком Псковской области проведёт жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени для кандидатов

13:05, 11 августа 2026, ПАИ

О проведении жеребьёвки по распределению между зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных государственных СМИ информирует избирательная комиссия региона. Об этом сообщается в официальном канале комиссии в мессенджере MAX.

Жеребьёвки пройдут 17 августа на улице Некрасова, 23, в актовом зале правительства Псковской области (второй этаж, левое крыло):

в 10:00 для кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ;

в 12:00 для кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

Политическим партиям, имеющим региональную группу кандидатов, зарегистрированным кандидатам по соответствующим одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госдумы и избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам по соответствующим одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области, рекомендуется в срок до 18:00 14 августа подать в избирательную комиссию региона письменные заявки на участие в жеребьёвке по распределению предоставляемого бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Адрес электронной почты для направления заявок: iksrf_60@mail.ru.

Ранее сообщалось, что уже более 14 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ.

Напомним, что в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.