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Экономика

17,6 тонн молочной продукции забраковали на границе в Пыталовском районе

В Псковской области запретили ввоз 17,6 тонн готовой молочной продукции из-за нарушений ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Нарушения выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Пыталовском районе. Молочную продукцию в ассортименте, произведенную предприятиями Италии и Франции, везли из Франции в Актюбинскую область Республики Казахстан.

При проведении ветеринарного досмотра было установлено несоответствие информации о весе товара, заявленной в ветеринарном сертификате и в приложении к нему, а также сведениям, нанесённым на маркировочные этикетки. Кроме того, на транспорте не было пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате. В связи с этим оформлена декларация о возврате груза.

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