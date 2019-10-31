17,6 тонн молочной продукции забраковали на границе в Пыталовском районе

17:40, 31 октября 2019, ПАИ

В Псковской области запретили ввоз 17,6 тонн готовой молочной продукции из-за нарушений ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Нарушения выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе в Пыталовском районе. Молочную продукцию в ассортименте, произведенную предприятиями Италии и Франции, везли из Франции в Актюбинскую область Республики Казахстан.

При проведении ветеринарного досмотра было установлено несоответствие информации о весе товара, заявленной в ветеринарном сертификате и в приложении к нему, а также сведениям, нанесённым на маркировочные этикетки. Кроме того, на транспорте не было пломбы, заявленной в ветеринарном сертификате. В связи с этим оформлена декларация о возврате груза.