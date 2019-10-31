Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

22:47, 31 октября 2019, ПАИ

В третьем квартале 2019 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы появились самые маленькие за всю его историю лоты, пишет Интерфакс.

«В двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский в продаже появились студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м.», - говорится в обзоре компании «Метриум».

Специалисты компании напоминают, что еще семь лет назад общая площадь самого малогабаритного варианта жилья в продаже в Москве составляла 33 кв.м. Таким образом, минимальная площадь столичной квартиры за этот период сократилась в три раза.

Одновременно аналитики зафиксировали рост минимальной стоимости малогабаритных квартир на рынке Москвы. Если в 2012 году студия площадью 29,5 кв.м стоила 4,5 млн рублей (высокая стоимость обусловлена отделкой), а однокомнатная квартира площадью 33,4 кв.м - 3,36 млн рублей, то в 2019 году студия площадью 11,1 кв.м предлагается за 3,13 млн рублей, а самая маленькая "однушка" (29 кв.м) - за 4,25 млн рублей.

В компании отмечают, что снижение площади жилья является общемировой тенденцией. В частности, специалисты напоминают, что в Гонконге продаются квартиры по 9 кв.м.