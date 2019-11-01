Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов

19:12, 01 ноября 2019, ПАИ

Проект объединения и переформатирования районных газет Псковской области одержал победу в номинации «Лучший медиапроект» на журналистском конкурсе СеЗаМ-2019, итоги которого были подведены 1 ноября в рамках 17-го Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ) в Санкт-Петербурге.

Награду вручили директору нового издательского дома «Медиа 60» Ирине Назаровой и шеф-редактору Максиму Андрееву.

«Наш молодой издательский дом собрал под одной крышей 24 районные газеты. Мы перестроили редакционную работу, объединили рекламные отделы. Скажем так, перестроили газеты от и до, и мне хочется отметить, что некоторые газеты мы тем самым спасли и продлили им жизнь, надеюсь, на десятилетия», - сообщил в ответном слове Максим Андреев.

В феврале 2019 года в Псковской области было создано Автономное некоммерческое объединение «Издательский дом «Медиа 60», призванное объединить муниципальные печатные издания региона на единой платформе, оптимизировать расходы на них из регионального бюджета, повысить качественный уровень районной прессы.

К тому моменту большая часть районных газет, редакции которых работали в форме муниципальных предприятий, полностью зависела от субсидий из областного бюджета и накопила значительные долги перед контрагентами. При этом содержание этих изданий оставляло желать лучшего: начиная от морально устаревших дизайн-макетов и заканчивая выбором тем и форматов, уровнем журналистских материалов.

С 8 апреля 2019 года АНО «ИД Медиа 60» приступило к издательской работе. В настоящее время в состав «Медиа 60» входят 24 районные газеты. В рамках реформы муниципальной прессы были созданы единая рекламная служба, внедрен принцип «кустовой» верстки, когда несколько газет из соседних районов готовятся в едином центре. Были введены единые требование к контенту: текстам, фотографиям, инфографике. Разработан новый, современный дизайн-макет.

В результате объединения районок в рамках издательского дома «Медиа 60» удалось минимизировать кадровые сокращения, перевести 12 из 24 изданий на цветную печать, оптимизировать процесс сбора и размещения рекламы. В результате в настоящее время совокупный еженедельный тираж изданий, входящих в состав «Медиа 60», составляет почти 36 тысяч экземпляров: это самый высокий показатель в Псковской области.

Максим Андреев в деседе с корресподентом Псковского агентства информации отметил, что в отличие от многих других регионов в Псковской области удалось провести процесс объединения районных газет в единый медиахолдинг без скандалов и потрясений. Вопреки звучавшим опасениям, ни одно издание не было закрыто. В настоящее время проводится обучение сотрудников районок, разрабатывается интернет-портал для муниципальных газет.