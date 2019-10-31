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Общество

Журналисты Северо-Запада собрались на форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 31 октября открылся 17-й форум средств массовой информации Северо-Запада. В этот раз его открывает деловая часть программы, площадкой для ее проведения выбран Научно-исследовательский корпус Политехнического университета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Собравшихся поприветствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. Она подчеркнула, что форум за 17 лет своего существования стал «уникальной площадкой, на которой собираются СМИ с разной редакционной политикой, разными подходами к анализу и подаче материалов».

«Мне кажется, на этой площадке вы не только можете обмениваться опытом, встречаться с интересными людьми, узнавать, что происходит у соседа, что-то новое, какие-то новые подходы, новые методы. Но, мне кажется, самое важное в том, что вы обсуждаете свои проблемы, а проблем у средств массовой информации более чем. И прежде всего это наступление интернета на традиционные газеты и журналы - сегодня зачастую население получает информацию исключительно из интернета и даже опережая радио и телевидение», - сказала она в приветственном слове.

Любовь Совершаева особо отметила, что основной темой выставки, открываемой в рамках «СеЗаМа», стали национальные проекты. «Эта тема касается каждого жителя субъектов Российской Федерации, и от того, насколько правильно вы преподносите материал, и от того, насколько правдиво решитесь рассказать, что происходит с исполнением «майских» указов президента, зависит и общественно-политическая ситуация в регионе, в том числе», - добавила вице-губернатор.

Форум будет работать два дня — 31 октября и 1 ноября. Завершится он награждением победителей журналистского конкурса «СеЗаМ 2019».

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