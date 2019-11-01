«День новостроек» пройдёт в псковском «Акваполисе» 16 ноября
16 ноября в 12:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове пройдет «День новостроек», сообщили Псковскому агентству информации его организаторы.
В программе - презентация новостроек Пскова, подбор недвижимости от ведущих застройщиков, консультации банков-партнеров. Кроме того, для покупателей недвижимости только в этот день будут действовать скидки до 250 тысяч рублей. «Если ты ищешь квартиру своей мечты, не упусти возможность, и приходи. Будет много полезной информации», – обратились к псковичам организаторы.
Записаться на мероприятие необходимо заранее по телефону 702-042. Участие бесплатное.