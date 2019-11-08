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Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Начался прямой эфир проекта ПАИ-live с исполняющей полномочия главы Пскова Еленой Полонской. Она расскажет, какие перемены ждут Псков в ближайшее время, какова в этом будет роль депутатов городской Думы.

Елена Полонская стала и. п. главы Пскова после того, как в мае были свои полномочия досрочно сложил прежний градоначальник Иван Цецерский.  

17 октября городское отделение партии «Единая Россия» большинством голосов проголосовало за выдвижение Елены Полонской на пост главы Пскова. Отмечалось, что фракция партии в Псковской городской Думе будет консолидировано голосовать  за ее кандидатуру на сессии.

Вопросы Елене Полонской можно задать на странице ПАИ-live.

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