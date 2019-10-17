Денис Иванов: Фракция «Единая Россия» консолидировано проголосует за Елену Полонскую на выборах главы Пскова

20:28, 17 октября 2019, ПАИ

Фракция «Единая Россия» в Псковской городской Думе консолидировано проголосует за кандидата от партии Елену Полонскую на выборах главы Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов 17 октября.

«Решения конференции обязательны для исполнения фракцией. Кандидат у нас есть, фракция поддержит», – подчеркнул он.

17 октября большинство делегатов партийной конференции проголосовало за кандидатуру Елены Полонской (58 голосов). Второй кандидат – председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин – получил 43 голоса.

Депутатам Псковской городской Думы предстоит выбрать главу муниципального образования, который избирается из числа городских парламентариев.