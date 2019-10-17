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Единороссы определились с кандидатурой на пост главы Пскова

Городское отделение партии «Единая Россия» определилось с кандидатурой на должность главы Пскова. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с конференции 17 октября, претендентом на этот пост  выбрана и. п. главы города Елена Полонская

В бюллетени для тайного голосования были внесены две кандидатуры: она и председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин. За последнего проголосовали 43 делегата партийной конференции, за Елену Полонскую - 58.

В работе конференции приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии Александр Котов, глава администрации Пскова Братчиков. 

Теперь депутатам Псковской городской Думы предстоит выбрать главу муниципального образования, который избирается из числа городских парламентариев. Пост стал вакантным в мае 2019 года, когда были досрочно прекращены полномочия главы Пскова Ивана Цецерского - его избрали председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Тогда исполняющей обязанности главы города стала его заместитель Елена Полонская.

ФОТОРЕПОРТАЖ с мероприятия смотрите здесь >>>.

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