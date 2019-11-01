Группа компаний «Ломовоз» пополнила список претендентов на «Народное признание-2019»

17:58, 08 ноября 2019, ПАИ

Группа компаний «Ломовоз» пополнила список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019». Заявку в номинацию «Наша марка» прислала редакция газеты «Наш путь» Великолукского района

Группа компаний «Ломовоз» совместно со своими партнерами разрабатывает, производит и поставляет спецтехнику, изготовленную на базе шасси автомобилей КамАЗ, МАЗ, Hyundai, CAMC, а также различную прицепную и полуприцепную технику и сельскохозяйственную технику.

Основные направления деятельности компании: производство специальной техники серийно; проектирование специальной техники по индивидуальным заказам; производство комплектующих и запчастей, навесного оборудования и рабочих органов для производимой техники; обслуживание и ремонт поставляемой техники.

Вся продукция разрабатывается при помощи современных систем проектирования и совершенствуется на основе опыта эксплуатации оборудования и специальной техники.

В 2019 году премии «Народное признание» исполняется 10 лет. Статуэтки будут вручаться в 12 номинациях: «Рекорд», «Открытие», «Сервис», «Наша марка», «Лидер», «Талант», «Поступок», «Защита», «Призвание», «Событие», «Инициатива», «Команда-2018». Подробнее о номинациях можно почитать здесь>>>

Выдвинуть номинантов и стать кандидатом на премию может любой человек или организация, главное условие – претендент на награду должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются до 12:00 5 декабря. Прислать заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента нужно по электронной почте premiya@informpskov.ru.